CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Hoffenheim-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde TSG Hoffenheim ile oynayacağı karşılaşmayı yönetecek hakem belli oldu. Almanya'da oynanacak mücadelede Belçikalı Lawrence Visser düdük çalacak.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Hoffenheim-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş'ın, deplasmanda Alman ekibi TSG Hoffenheim ile oynayacağı karşılaşmayı Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser yönetecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya Bundesliga takımı TSG Hoffenheim'a konuk olacak. 15 Ekim Perşembe akşamı Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalacak. Visser'in yardımcılıklarını Ruben Wyns ile Michele Seeldraeyers yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kevin Van Damme olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Bram Van Driessche görev yapacak.

#UEFA Avrupa Ligi #Almanya Bundesliga #Beşiktaş
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Viktoria Plzen-Union SG maçı detayları
Sonraki Haber
Viktoria Plzen-Union SG maçı detayları