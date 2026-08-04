Shamrock Rovers-Egnatia Rrogozhine maçı ne zaman? Saati ve kanal bilgisi!

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu heyecanında İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers ile Arnavutluk ekibi Egnatia Rrogozhine karşı karşıya geliyor. Play-off turunun kapısını aralamak isteyen iki iddialı takım, rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir skor elde etmek amacıyla sahada tüm kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin kilitlendiği bu kritik randevu öncesinde Shamrock Rovers-Egnatia Rrogozhine maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? soruları araştırılıyor. Karşılaşmaya dair tüm detaylar haberimizde!