Zeki Çelik attı Juventus farklı galibiyetle zirveye yerleşti!
UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Juventus, milli futbolcumuz Zeki Çelik'in de gol attığı karşılaşmada NEC Nijmegen'i farklı mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Juventus sahasında NEC Nijmegen'i 5-0 mağlup etti.
Allianz Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Nico Gonzalez, 24. dakikada Kerim Alajbegovic, 35. dakikada penaltıdan Nick Woltemade, 75. dakikada milli futbolcumuz Zeki Çelik ve 82. dakikada Kolo Muani kaydetti.
Milli futbolcumuz Zeki Çelik, kaydettiği golün yanı sıra ortaya koyduğu iyi oyunla da maçın yıldızları arasında yer aldı.
Juventus bu galibiyetle birlikte ilk haftayı lider noktaladı.
NEC'de milli futbolcular Ahmetcan Kaplan ve Emre Mor sakatlıkları sebebiyle maç kadrosuna yer almadı.