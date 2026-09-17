UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçlar!
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi. İşte toplu sonuçlar...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 9 maç yapıldı.
Beşiktaş, Olimpik Marsilya'yı 4-1 yenerek Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı.
Zeki Çelik'in bir gol attığı maçta Juventus, NEC Nijmegen'i 5-0 mağlup etti.
OFI ise Ozan Kabak'ın forma giydiği Hoffenheim'ı 2-0'lık skorla geçti.
Ligde ilk haftanın ardından Juventus, 3 puan ve averajla zirveye yerleşti.
Alınan sonuçlar şöyle:
Levski Sofya (Bulgaristan)-Salzburg (Avusturya): 0-1
OFI (Yunanistan)-Hoffenheim (Almanya): 2-0
Celtic (İskoçya)-Ferencvaros (Macaristan): 1-3
Juventus (İtalya)-NEC Nijmegen (Hollanda): 5-0
Viktoria Plzen (Çekya)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 0-3
Beşiktaş-Olimpik Marsilya (Fransa): 4-1
Lillestrom (Norveç)-Torreense (Portekiz): 1-2
Crystal Palace (İngiltere)-Lech Poznan (Polonya): 4-0
Real Sociedad (İspanya)-Bournemouth (İngiltere): 1-2