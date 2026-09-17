Beşiktaş - Marsilya maçı izle! UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadele 17 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Beşiktaş - Marsilya maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak. İşte TRT 1 canlı yayın ekranı, maç saati, yayın bilgileri ve karşılaşmanın tüm detayları A Spor'da!

Beşiktaş-Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayabilirsiniz...

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında Beşiktaş ile Olimpique de Marseille karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merak ettiği "Beşiktaş - Marsilya maçı hangi kanalda?" sorusunun yanıtı belli oldu. TRT 1, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş - Marsilya maçını saat 22.00'de canlı olarak ekranlara getirecek. Beşiktaş, Marsilya karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 265. maçına çıkacak. Beşiktaş ile Olimpique de Marseille, Avrupa kupalarında tarihlerinde üçüncü kez karşılaşacak. İki takım ilk olarak 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında kozlarını paylaştı. Fransa'daki ilk mücadeleyi Marsilya 2-0 kazanırken İstanbul'daki karşılaşmada Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldı. Böylece iki takım arasındaki ilk iki maçta taraflar birer galibiyet elde etti. Bu akşamki mücadeleyle birlikte Beşiktaş ve Marsilya, 18 sezon sonra yeniden Avrupa sahnesinde karşı karşıya geliyor. Beşiktaş-Marsilya maçı canlı yayını A Spor'da...

BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Marsilya maçı 17 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Marsilya maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş - Marsilya maçı nerede oynanacak?

Karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Karşılaşma televizyon ekranlarında TRT 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İnternet üzerinden izlemek isteyen futbolseverlerin resmi TRT yayın seçeneklerini kullanması gerekiyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Vlahovic

Marsilya: Lange, Weah, Riley, Aguerd, Emersoni Abdelli, Hojbjerg, Gomes, Harit, Paixao, Gouiri

BEŞİKTAŞ AVRUPA KUPALARINDA 265. MAÇINA ÇIKACAK

Beşiktaş, Marsilya karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 265. maçına çıkacak. Siyah-beyazlı takım, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde eleme turları dahil olmak üzere Türkiye'yi 47 kez temsil etti.

Beşiktaş; Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 7, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 19, UEFA Konferans Ligi'nde ise 2 kez mücadele etti.

BEŞİKTAŞ'IN İÇ SAHADAKİ 133. AVRUPA MAÇI

Siyah-beyazlı ekip, Marsilya karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında iç sahadaki 133. maçına çıkacak. Beşiktaş daha önce Avrupa kupalarında ev sahibi olarak 132 karşılaşmada mücadele etti. Bu maçlarda 67 galibiyet, 26 beraberlik ve 39 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, rakip fileleri 205 kez havalandırırken kalesinde 150 gol gördü.

BEŞİKTAŞ İLE MARSİLYA ÜÇÜNCÜ KEZ KARŞI KARŞIYA

Beşiktaş ile Olimpique de Marseille, Avrupa kupalarında tarihlerinde üçüncü kez karşılaşacak. İki takım ilk olarak 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında kozlarını paylaştı. Fransa'daki ilk mücadeleyi Marsilya 2-0 kazanırken İstanbul'daki karşılaşmada Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldı. Böylece iki takım arasındaki ilk iki maçta taraflar birer galibiyet elde etti.

BEŞİKTAŞ FRANSIZ TAKIMLARIYLA 12. KEZ KARŞILAŞACAK

Beşiktaş, Marsilya mücadelesiyle Avrupa kupalarında Fransız ekiplerine karşı 12. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar daha önce Fransız takımlarıyla oynadığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 15 gol atan Beşiktaş, kalesinde de 15 gol gördü. Beşiktaş daha önce Olimpique Lyon ile 3; Monaco, Olimpique de Marseille, PSG ve Auxerre ile ise 2'şer kez karşılaştı.

MARSİLYA TÜRK TAKIMLARIYLA 11. MAÇINA ÇIKACAK

Olimpique de Marseille de Beşiktaş karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında Türk takımlarına karşı 11. maçını oynayacak.Fransız temsilcisi daha önce Türk ekipleriyle yaptığı 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Marsilya'nın Avrupa kupalarında karşılaştığı Türk takımları arasında Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray, Konyaspor ve Eskişehirspor da bulunuyor.

BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN LİNKİ...