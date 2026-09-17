Lillestrom - Torreense maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında oynanacak karşılaşmanın yayın bilgileri belli oldu. Lillestrom - Torreense maçı 17 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. İşte maçın yayın kanalı ve canlı izleme bilgileri...

Lillestrom - Torreense maçını canlı izlemek için tıklayın!

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında Lillestrom ile Torreense kozlarını paylaşacak. Lillestrom - Torreense maçı 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmaya Norveç'in Lillestrøm kentindeki Åråsen Stadı ev sahipliği yapacak. İki ekip de Avrupa Ligi'nin yeni formatındaki lig aşamasında ilk kez boy gösterecek. Bu nedenle mücadele her iki takım açısından da Avrupa sahnesinde önemli bir başlangıç niteliği taşıyor. Futbolseverlerin merak ettiği "Lillestrom - Torreense maçı hangi kanalda?" sorusunun yanıtı belli oldu.

LILLESTROM - TORREENSE MAÇI NE ZAMAN?

Lillestrom - Torreense maçı 17 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak.

LILLESTROM - TORREENSE MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi karşılaşması saat 22.00'de başlayacak.

LILLESTROM - TORREENSE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Türkiye'de tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

LILLESTROM AVRUPA LİGİ'NDE TARİH YAZMAK İSTİYOR

Norveç temsilcisi Lillestrom, Avrupa Ligi'nin yeni formatında ilk kez lig aşamasında mücadele edecek. Norveç ikinci lig şampiyonu olan Lillestrom, yeni formata dahil olabilmek için play-off turunu geçmeyi başardı. Böylece kulüp tarihinde önemli bir Avrupa başarısına imza attı. Sarı-siyahlı ekip, Avrupa Ligi'ndeki ilk lig aşaması maçında kendi sahasında Torreense'yi ağırlayacak.

TORREENSE AVRUPA LİGİ'NDE İLK KEZ SAHNE ALIYOR

Portekiz temsilcisi Torreense de Lillestrom gibi Avrupa Ligi lig aşamasında ilk kez mücadele edecek. Torreense, Portekiz futbolunda elde ettiği tarihi başarının ardından Avrupa arenasına çıkma fırsatı yakaladı. Kulüp, bu seviyeye ulaşarak Avrupa Ligi'nin yeni formatında lig aşamasına katılan en üst lig dışındaki ilk ekip olma özelliğini elde etti. Takımın başında bulunan Luis Tralhao, göreve geldikten kısa süre sonra kulüp tarihinin en önemli başarılarından birine imza attı.

TORREENSE'NİN KUPA BAŞARISI

Torreense'nin Avrupa Ligi'ne uzanan yolunda Portekiz Kupası'ndaki başarısı önemli rol oynadı. Portekiz temsilcisi, finalde Sporting Lizbon'u 2-1 mağlup ederek kulüp tarihindeki ilk yerel kupa zaferini elde etti. Bu sonuç, Torreense'nin Avrupa futbolunun önemli organizasyonlarından birinde yer almasını sağladı. Kulüp şimdi ise Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Norveç deplasmanında Lillestrom karşısına çıkacak.

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