Real Sociedad - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Sociedad - Bournemouth maçı 17 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak. Reale Arena'daki mücadele saat 22.00'de başlayacak ve tabii Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte Real Sociedad - Bournemouth maçı öncesi tüm detaylar...
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UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması heyecanı başlıyor. İlk hafta karşılaşmalarından birinde Real Sociedad ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Real Sociedad - Bournemouth maçı, 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma İspanya'nın San Sebastian kentindeki Reale Arena (Anoeta Stadyumu)'nda oynanacak. UEFA'nın resmi fikstüründe de Real Sociedad - Bournemouth eşleşmesi, Avrupa Ligi lig aşamasının 17 Eylül Perşembe günü oynanacak ilk hafta karşılaşmaları arasında bulunuyor. Real Sociedad Bournemouth maçına dair tüm detaylar A Spor'da...
REAL SOCIEDAD - BOURNEMOUTH MAÇI SAAT KAÇTA?
Real Sociedad - Bournemouth maçı 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.
REAL SOCIEDAD - BOURNEMOUTH HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi karşılaşması Türkiye'de tabii Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
REAL SOCIEDAD - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN?
Karşılaşma 17 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak.
REAL SOCIEDAD - BOURNEMOUTH CANLI NASIL İZLENİR?
Karşılaşma Türkiye'de resmi yayın platformu tabii Spor 3 üzerinden takip edilebilecek.
REAL SOCIEDAD - BOURNEMOUTH NEREDE OYNANACAK?
Mücadele İspanya'nın San Sebastian kentindeki Reale Arena (Anoeta Stadyumu)'nda oynanacak.
REAL SOCIEDAD - BOURNEMOUTH HANGİ TURNUVADA?
Real Sociedad - Bournemouth karşılaşması UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının ilk haftasında oynanacak.
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