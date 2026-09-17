Real Sociedad - Bournemouth maçı 17 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak. Reale Arena'daki mücadele saat 22.00'de başlayacak ve tabii Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte Real Sociedad - Bournemouth maçı öncesi tüm detaylar...

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UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması heyecanı başlıyor. İlk hafta karşılaşmalarından birinde Real Sociedad ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Real Sociedad - Bournemouth maçı, 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma İspanya'nın San Sebastian kentindeki Reale Arena (Anoeta Stadyumu)'nda oynanacak. UEFA'nın resmi fikstüründe de Real Sociedad - Bournemouth eşleşmesi, Avrupa Ligi lig aşamasının 17 Eylül Perşembe günü oynanacak ilk hafta karşılaşmaları arasında bulunuyor. Real Sociedad Bournemouth maçına dair tüm detaylar A Spor'da...

REAL SOCIEDAD - BOURNEMOUTH MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Sociedad - Bournemouth maçı 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

REAL SOCIEDAD - BOURNEMOUTH HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi karşılaşması Türkiye'de tabii Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

REAL SOCIEDAD - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 17 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak.

REAL SOCIEDAD - BOURNEMOUTH CANLI NASIL İZLENİR?

Karşılaşma Türkiye'de resmi yayın platformu tabii Spor 3 üzerinden takip edilebilecek.

REAL SOCIEDAD - BOURNEMOUTH NEREDE OYNANACAK?

Mücadele İspanya'nın San Sebastian kentindeki Reale Arena (Anoeta Stadyumu)'nda oynanacak.

REAL SOCIEDAD - BOURNEMOUTH HANGİ TURNUVADA?

Real Sociedad - Bournemouth karşılaşması UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının ilk haftasında oynanacak.

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