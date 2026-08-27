UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmak isteyen Aarhus ile Benfica, play-off turu rövanşında karşı karşıya gelecek. İlk maçı 3-1 kazanan Benfica, Danimarka deplasmanında avantajını koruyarak tur biletini almak istiyor. Peki Aarhus - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç öncesi son durum.

Aarhus - Benfica maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalacak takımların belirlenmesi için oynanan play-off turunda heyecan devam ediyor. Eşleşmenin ilk maçında Benfica'nın 3-1 üstünlük sağlamasının ardından gözler Aarhus - Benfica rövanşına çevrildi. Portekiz temsilcisi, Estadio da Luz'da oynanan ilk karşılaşmada aldığı iki farklı galibiyetin avantajıyla Danimarka'ya gitti. Benfica, deplasmanda bu üstünlüğünü koruyarak UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasına adını yazdırmayı hedefliyor. İlk mücadelede Benfica, Aarhus'u 3-1 mağlup etmişti.

AARHUS - BENFICA MAÇI SAAT KAÇTA?

Aarhus - Benfica maçı 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak.

AARHUS - BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

Aarhus - Benfica karşılaşmasının Türkiye'deki yayıncı bilgisi için doğrulanmış bir ulusal televizyon kanalı bilgisi bulunmuyor.

AARHUS - BENFICA EŞLEŞMESİNDE İLK MAÇTA NE OLDU?

İki takım UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk ayağında Portekiz'de karşı karşıya geldi. Benfica, Estadio da Luz'daki mücadeleden 3-1 galip ayrılarak rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.

BENFICA TUR İÇİN AVANTAJLI

Marco Silva yönetimindeki Benfica, ilk maçta aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından eşleşmenin favorisi konumunda bulunuyor. Portekiz ekibi rövanşta skoru koruyarak Avrupa Ligi lig aşamasına yükselmeyi amaçlıyor.

Aarhus ise kendi sahasında oynayacağı karşılaşmada erken bir gol bularak eşleşmenin dengesini değiştirmeye çalışacak.

AARHUS - BENFICA MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ