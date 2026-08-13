Universitatea Craiova-KuPS Kuopio izle: Maç ne zaman? Saati ve kanalı!
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Universitatea Craiova ile KuPS Kuopio kozlarını paylaşacak. Play-off biletini kimin alacağını belirleyecek olan mücadele için nefesler tutuldu. İlk maçta deplasmandaki 1-1'lik beraberliğin ardından taraftar desteğini arkasına alan Universitatea Craiova en az 1 farkla kazanmanın peşinde. KuPS Kuopio ise zorlu deplasmanda galibiyet arayacak. Peki Universitatea Craiova-KuPS Kuopio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Universitatea Craiova-KuPS maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Eleme Turu rövanş heyecanı Universitatea Craiova ile KuPS arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. İlk karşılaşmanın 1-1'lik eşitlikle tamamlanmasının ardından iki takım da turu geçebilmek için sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Ev sahibi Universitatea Craiova, taraftar desteğini arkasına alarak rakibi üzerinde baskı kurmayı ve rövanşı kazanarak play-off turuna yükselmeyi amaçlıyor. KuPS ise zorlu deplasmanda savunma disiplinini koruyup fırsat bulduğu anları değerlendirerek tur şansını kendi lehine çevirmeye çalışacak. İşte Universitatea Craiova-KuPS maçının detayları!
Universitatea Craiova-KuPS MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Universitatea Craiova-KuPS maçı, 13 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Universitatea Craiova-KuPS MAÇI SAAT KAÇTA?
Stadionul Ion Oblemenco'da oynanacak mücadele, Türkiye Saati İle (TSİ) 20.00'de başlayacak.
Universitatea Craiova-KuPS MAÇI HANGİ KANALDA?
Avrupa Ligi'nde play-off'a yükselecek takımı belirleyecek Universitatea Craiova-KuPS karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.
Universitatea Craiova-KuPS MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Universitatea Craiova: Popescu; Rus, Stevanovic, Screciu; Mora, Cicaldau, Mekvabishvili, Bancu; Etim, Al Hamlawi, Baiaram
KuPS: Riihimaki; Puukko, Magassa, Adams, Antwi; Gasc, Jyry, Touray; Luyeye-Lutumba, Moreno Ciorciari, Armah