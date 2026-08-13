Universitatea Craiova-KuPS Kuopio izle: Maç ne zaman? Saati ve kanalı!

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Universitatea Craiova ile KuPS Kuopio kozlarını paylaşacak. Play-off biletini kimin alacağını belirleyecek olan mücadele için nefesler tutuldu. İlk maçta deplasmandaki 1-1'lik beraberliğin ardından taraftar desteğini arkasına alan Universitatea Craiova en az 1 farkla kazanmanın peşinde. KuPS Kuopio ise zorlu deplasmanda galibiyet arayacak. Peki Universitatea Craiova-KuPS Kuopio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?