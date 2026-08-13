Pafos FC-Salzburg CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Pafos FC ile Salzburg kozlarını paylaşacak. Play-off biletini kimin alacağını belirleyecek olan mücadele için nefesler tutuldu. İlk maçta, evinde sergilediği performansla 1-0'lık galibiyet yakalayan Avusturya ekibi, zorlu deplasmanda da üstünlüğünü korumayı hedefliyor. Taraftar destediğini arkasına alan Pafos ise en az 2 farkla kazanmanın peşinde. Peki Pafos FC-Salzburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Pafos FC-Salzburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Eleme Turu rövanş heyecanı Pafos FC ile Salzburg arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. İlk maçta rakibini 1-0 mağlup eden Salzburg, elde ettiği avantajı koruyarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor. Pafos FC ise sahasında oynayacağı rövanşta taraftar desteğini de arkasına alarak skor üstünlüğünü ele geçirmek ve turu geçen taraf olmanın peşinde. İlk karşılaşmanın tek farklı sonuçlanması, Güney Kıbrıs temsilcisinin tur umutlarını tamamen korumasını sağlarken, Salzburg da deplasmanda kontrollü bir oyunla avantajını savunmaya çalışacak. Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek ekibi belirleyecek mücadelenin canlı yayın bilgilerini sizler için derledik. İşte Pafos FC-Salzburg maçının detayları!
PAFOS FC-SALZBURG MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Pafos FC-Salzburg maçı, 13 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
PAFOS FC-SALZBURG MAÇI SAAT KAÇTA?
Alphamega Stadium'da oynanacak mücadele, Türkiye Saati İle (TSİ) 20.00'de başlayacak.
PAFOS FC-SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA?
Avrupa Ligi'nde play-off'a yükselecek takımı belirleyecek Pafos FC-Salzburg karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.
PAFOS FC-SALZBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Pafos FC: Majecki; Brito, Goldar, Luiz, Ioannou; Dragomir, Sunjic, Guga; Mammadov, Biel, Lele
Salzburg: Zawieschitzky; Veratschnig, Boma, Zabransky, Schmid; Diabate, Barry; Baidoo, Diakhite, Redzic; Tabakovic