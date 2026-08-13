Pafos FC-Salzburg CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Pafos FC ile Salzburg kozlarını paylaşacak. Play-off biletini kimin alacağını belirleyecek olan mücadele için nefesler tutuldu. İlk maçta, evinde sergilediği performansla 1-0'lık galibiyet yakalayan Avusturya ekibi, zorlu deplasmanda da üstünlüğünü korumayı hedefliyor. Taraftar destediğini arkasına alan Pafos ise en az 2 farkla kazanmanın peşinde. Peki Pafos FC-Salzburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?