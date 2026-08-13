Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya temsilcisi Hradec Kralove'yi konuk ediyor. Deplasmandaki ilk karşılaşmayı 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 kazanarak tur kapısını aralayan siyah-beyazlılar, sahasındaki avantajı koruyup adını play-off turuna yazdırmak istiyor. Peki, Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve tüm detaylar...

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesinde Çekya ekibi FC Hradec Kralove ile karşı karşıya geliyor. Deplasmanda oynanan turun ilk maçında 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde tur biletini cebine koymayı hedefliyor. Arama motorlarında futbolseverlerin en çok araştırdığı "Beşiktaş - Hradec Kralove maçı saat kaçta?", "Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?", "BJK Hradec Kralove maçı şifresiz mi?" ve "Beşiktaş muhtemel 11'ler" sorularının yanıtları haberimizin detaylarında...

BEŞİKTAŞ - HRADEC KRALOVE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bu akşam saat 20.00'de Çekya ekibi Hradec Kralove ile Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ - HRADEC KRALOVE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport ve S Sport Plus kanallarında canlı yayınlanacak.

KARTAL TURA NASIL ATLAR?

Deplasmandaki ilk maçı 1-0'lık skorla kazanan Beşiktaş, sahasında alacağı her türlü galibiyet ve beraberlikte doğrudan UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselecek.

Çekya temsilcisinin tek farklı galibiyetinde (1-2, 0-1 vb.) mücadele uzatmalara gidecek. Hradec Kralove'nin iki ve üzeri farklı galibiyetinde ise temsilcimiz Avrupa kupalarına veda edecek veya yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

TROSSARD SÜRPRİZİ

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano, maç öncesi düzenlediği basın toplantısında yeni transfer Leandro Trossard'ın durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Belçikalı yıldızın maça yedek kulübesinde başlayacağını belirten Italiano: "Trossard antrenmanlarda her geçen gün daha iyiye gidiyor. Maçın gidişatına göre 20-30 dakika süre verebiliriz. Kendisi kaliteli bir oyuncu ancak kondisyon olarak henüz tam seviyesinde değil," ifadelerini kullandı.

AVRUPA KUPALARINDA 262. RANDEVU



Kara Kartal, Hradec Kralove müsabakasıyla birlikte Avrupa kupalarında da 262. randevusuna çıkacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 261 mücadelede 100 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 yenilgi aldı. Beşiktaş, Avrupa kupalarında 352 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 395 gole engel olamadı.





AVRUPA'DA EVİNDE 131. MÜCADELE



Beşiktaş, Avrupa kupalarında bugüne kadar evinde 130 mücadele oynadı. Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 65 galibiyet, 26 beraberlik ve 39 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda fileleri 201 kez havalandıran Kara Kartal, 150 golü de ağlarında gördü.



AVRUPA LİGİ'NDE 137. MÜSABAKA



UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 136 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 60 galibiyet, 25 beraberlik ve 51 mağlubiyet aldı. Kartal, oynadığı 135 karşılaşmada 213 kez gol sevinci yaşarken, 180 gol yedi.



ÇEKYA TAKIMLARIYLA 8. MÜCADELE



Kara Kartal, bugüne kadar Çekya takımlarıyla 7 kez karşı karşıya geldi. İlk kez 2002-2003 sezonunda bir Çek takımıyla rakip olan siyah-beyazlılar, o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda, Slavia Prag ile son 16 turunda mücadele etti. Sahasındaki müsabakayı 4-2 kazanan Beşiktaş, deplasmanda 1-0 kaybetti. 2003-2004 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Sparta Prag ile eşleşen Kartal, İstanbul'da 1-0 galip gelirken, Prag'daki karşılaşmada 2-1 mağlup oldu. 2010-2011 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi elemeleri 2. turda Viktoria Plzen'le karşılaşan siyah-beyazlı ekip, Dolmabahçe'de 3-0'la güle taraf olduğu maçın rövanşında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.



Beşiktaş, son olarak da geçtiğimiz hafta Avrupa Ligi 3. eleme turunda konuk olduğu Hradec Kralove'yi 1-0'la geçti.





KASSOUM OUATTARA CEZALI



Siyah-beyazlı takımda bu maç öncesinde yeni transfer Kassoum Ouattara cezalı durumda bulunuyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan turun ilk maçında 71. dakika ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atılan Ouattara, bu mücadelede takımını yalnız bırakacak.



PLAY-OFF TURUNDA RAKİP KAUNO ZALGIRIS OLACAK



Beşiktaş'ın, Hradec Kralove engelini aşıp play-off'a kalması halinde rakibi Litvanya'dan Kauno Zalgiris olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb ile karşılaşan Zalgiris, ilk maçı 5-0, ikinci karşılaşmayı da 2-1 kaybederek play-off'lara kaldı.





ELENİRSE ROTA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF'U



Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nden 3. eleme turunda elenirse yoluna Konferans Ligi play-off'unda devam edecek. Beşiktaş, Hradec Kralove'a turu kaybederse Konferans Ligi play-off turunda Panathinaikos ile oynayacak.



URS SCHNYDER DÜDÜK ÇALACAK



Beşiktaş ile Hradec Kralove arasında oynanacak maçı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan hakem Urs Schnyder yönetecek. Schnyder'in yardımcılıklarını Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sven Wolfensberger olacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Lukas Fahndrich, AVAR'da da Michele Schmölzer yer alacak.