Rangers-Jagiellonia Bialystok CANLI | Maç saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Rangers ile Jagiellonia Bialystok kozlarını paylaşacak. Play-off biletini kimin alacağını belirleyecek olan mücadele için nefesler tutuldu. İlk maçta, evinde sergilediği performansla 2-1'lik galibiyet yakalayan Avusturya ekibi, zorlu deplasmanda da üstünlüğünü korumayı hedefliyor. Taraftar destediğini arkasına alan Pafos ise en az 2 farkla kazanmanın peşinde. Peki Rangers-Jagiellonia Bialystok maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?