Rangers-Jagiellonia Bialystok CANLI | Maç saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Rangers ile Jagiellonia Bialystok kozlarını paylaşacak. Play-off biletini kimin alacağını belirleyecek olan mücadele için nefesler tutuldu. İlk maçta, evinde sergilediği performansla 2-1'lik galibiyet yakalayan Avusturya ekibi, zorlu deplasmanda da üstünlüğünü korumayı hedefliyor. Taraftar destediğini arkasına alan Pafos ise en az 2 farkla kazanmanın peşinde. Peki Rangers-Jagiellonia Bialystok maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Rangers-Jagiellonia Bialystok maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Eleme Turu rövanş heyecanı Rangers ile Jagiellonia Bialystok arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. İlk maçta rakibini 2-1 mağlup eden Jagiellonia Bialystok, elde ettiği avantajı koruyarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor. Rangers ise sahasında oynayacağı rövanşta taraftar desteğini de arkasına alarak skor üstünlüğünü ele geçirmek ve turu geçen taraf olmanın peşinde. İlk karşılaşmanın tek farklı sonuçlanması, İskoçya temsilcisinin tur umutlarını tamamen korumasını sağlarken, Jagiellonia Bialystok da deplasmanda kontrollü bir oyunla avantajını savunmaya çalışacak. Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek ekibi belirleyecek mücadelenin canlı yayın bilgilerini sizler için derledik. İşte Rangers-Jagiellonia Bialystok maçının detayları!
Rangers-Jagiellonia Bialystok MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Rangers-Jagiellonia Bialystok maçı, 13 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Rangers-Jagiellonia Bialystok MAÇI SAAT KAÇTA?
Ibrox Stadium'da oynanacak mücadele, Türkiye Saati İle (TSİ) 21.30'da başlayacak.
Rangers-Jagiellonia Bialystok MAÇI HANGİ KANALDA?
Avrupa Ligi'nde play-off'a yükselecek takımı belirleyecek Rangers-Jagiellonia Bialystok karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.
Rangers-Jagiellonia Bialystok MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Rangers: Pandur; Sterling, Makhanya, Fernandez, Rommens; Aasgaard, Diomande, Devlin, Gassama; Shankland, Naderi
Jagiellonia Bialystok: Abramowicz; Wojtuszek, Konstantopoulos, Kobayashi, Montoia; Conceicao, Romanczuk, Lozano; Szmyt, Sylla, Prelec