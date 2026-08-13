Avrupa Ligi | Vikingur-Thun maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Vikingur ile Thun kozlarını paylaşacak. Play-off biletini kimin alacağını belirleyecek olan mücadele için nefesler tutuldu. İlk maçta, evinde sergilediği performansla 3-0'lık galibiyet yakalayan İsviçre ekibi, zorlu deplasmanda da üstünlüğünü korumayı hedefliyor. Taraftar destediğini arkasına alan Thun ise en az 4 farkla kazanmanın peşinde. Peki Vikingur-Thun maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?