Avrupa Ligi | Vikingur-Thun maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Vikingur ile Thun kozlarını paylaşacak. Play-off biletini kimin alacağını belirleyecek olan mücadele için nefesler tutuldu. İlk maçta, evinde sergilediği performansla 3-0'lık galibiyet yakalayan İsviçre ekibi, zorlu deplasmanda da üstünlüğünü korumayı hedefliyor. Taraftar destediğini arkasına alan Thun ise en az 4 farkla kazanmanın peşinde. Peki Vikingur-Thun maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Vikingur-Thun maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Eleme Turu rövanş heyecanı Vikingur ile Thun arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. İlk maçta rakibini 3-0 mağlup eden Thun, elde ettiği avantajı koruyarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor. Vikingur ise sahasında oynayacağı rövanşta taraftar desteğini de arkasına alarak skor üstünlüğünü ele geçirmek ve turu geçen taraf olmanın peşinde. İlk karşılaşmanın tek farklı sonuçlanması, İzlanda temsilcisinin tur umutlarını tamamen korumasını sağlarken, Thun da deplasmanda kontrollü bir oyunla avantajını savunmaya çalışacak. Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek ekibi belirleyecek mücadelenin canlı yayın bilgilerini sizler için derledik. İşte Vikingur-Thun maçının detayları!
Vikingur-Thun MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Vikingur-Thun maçı, 13 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Vikingur-Thun MAÇI SAAT KAÇTA?
Víkingsvöllur Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Türkiye Saati İle (TSİ) 20.30'da başlayacak.
Vikingur-Thun MAÇI HANGİ KANALDA?
Avrupa Ligi'nde play-off'a yükselecek takımı belirleyecek Vikingur-Thun karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.
Vikingur-Thun MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Vikingur: Fridriksson; Thorkelsson, Vatnhamar, Ekroth; Gunnarsson, Hafsteinsson, Sigurdsson, Gudjonsson; Jonsson, Hauksson, Thordarson
Thun: Steffen; Fehr, Burgy, Bamert, Heule; Maier, Zoukit, Roth, Matoshi; Labeau, Stewart