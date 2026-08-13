Hearts-Benfica maçı muhtemel 11'ler | Maç ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Hearts ile Benfica kozlarını paylaşacak. Play-off biletini kimin alacağını belirleyecek olan mücadele için nefesler tutuldu. İlk maçta, evinde sergilediği performansla 6-1'lik galibiyet yakalayan Portekiz ekibi, zorlu deplasmanda da üstünlüğünü korumayı hedefliyor. Taraftar destediğini arkasına alan Hearts ise en az 6 farkla kazanmak zorunda. Peki Hearts-Benfica maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?