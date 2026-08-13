Hearts-Benfica maçı muhtemel 11'ler | Maç ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Hearts ile Benfica kozlarını paylaşacak. Play-off biletini kimin alacağını belirleyecek olan mücadele için nefesler tutuldu. İlk maçta, evinde sergilediği performansla 6-1'lik galibiyet yakalayan Portekiz ekibi, zorlu deplasmanda da üstünlüğünü korumayı hedefliyor. Taraftar destediğini arkasına alan Hearts ise en az 6 farkla kazanmak zorunda. Peki Hearts-Benfica maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Eleme Turu rövanş heyecanı Heartsile Benfica arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. İlk maçta rakibini 6-1 mağlup eden Benfica, elde ettiği avantajı koruyarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor. Hearts ise sahasında oynayacağı rövanşta taraftar desteğini de arkasına alarak skor üstünlüğünü ele geçirmek ve turu geçen taraf olmanın peşinde. İlk karşılaşmanın farklı sonuçlanması, İskoçya temsilcisinin tur umutlarını sarsarken, Benfica deplasmanda kontrollü bir oyunla avantajını savunmaya çalışacak. Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek ekibi belirleyecek mücadelenin canlı yayın bilgilerini sizler için derledik. İşte Hearts-Benfica maçının detayları!
Hearts-Benfica MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Hearts-Benfica maçı, 13 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Hearts-Benfica MAÇI SAAT KAÇTA?
Tynecastle Park'ta oynanacak mücadele, Türkiye Saati İle (TSİ) 21.45'te başlayacak.
Hearts-Benfica MAÇI HANGİ KANALDA?
Avrupa Ligi'nde play-off'a yükselecek takımı belirleyecek Hearts-Benfica karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.
Hearts-Benfica MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Hearts: Reus; Altena, McEntee, Findlay, Milne; Miller, Mendy, Spittal, Kerjota; Sabri Guendouz, Kabore
Benfica: Soares; Bah, Araujo, Lenglet, Dahl; Barreiro, Barrenechea; Prestianni, Schjelderup, Lukebakio; Duran