Gornik Zabrze-Ferencvaros maçı ne zaman? Saati ve kanalı!
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Gornik Zabrze ile Ferencvaros kozlarını paylaşacak. Play-off biletini kimin alacağını belirleyecek olan mücadele için nefesler tutuldu. İlk maçta, evinde sergilediği performansla 1-0'lık galibiyet yakalayan Macaristan ekibi, zorlu deplasmanda da üstünlüğünü korumayı hedefliyor. Taraftar destediğini arkasına alan Gornik Zabrze ise en az 2 farkla kazanmanın peşinde. Peki Gornik Zabrze-Ferencvaros maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Gornik Zabrze-Ferencvaros maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Eleme Turu rövanş heyecanı Gornik Zabrze ile Ferencvaros arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. İlk maçta rakibini 1-0 mağlup eden Ferencvaros, elde ettiği avantajı koruyarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor. Gornik Zabrze ise sahasında oynayacağı rövanşta taraftar desteğini de arkasına alarak skor üstünlüğünü ele geçirmek ve turu geçen taraf olmanın peşinde. İlk karşılaşmanın tek farklı sonuçlanması, Polonya temsilcisinin tur umutlarını tamamen korumasını sağlarken, Ferencvaros da deplasmanda kontrollü bir oyunla avantajını savunmaya çalışacak. Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek ekibi belirleyecek mücadelenin canlı yayın bilgilerini sizler için derledik. İşte Gornik Zabrze-Ferencvaros maçının detayları!
Gornik Zabrze-Ferencvaros MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Gornik Zabrze-Ferencvaros maçı, 13 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Gornik Zabrze-Ferencvaros MAÇI SAAT KAÇTA?
Arena Zabrze'de oynanacak mücadele, Türkiye Saati İle (TSİ) 20.00'de başlayacak.
Gornik Zabrze-Ferencvaros MAÇI HANGİ KANALDA?
Avrupa Ligi'nde play-off'a yükselecek takımı belirleyecek Gornik Zabrze-Ferencvaros karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.
Gornik Zabrze-Ferencvaros MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Gornik Zabrze: Schulze; Sacek, Janicki, Josema, Janza; Sadilek, Dietz, Urbanski; Dimi, Prekop, Ismaheel
Ferencvaros: Dibusz; Osvath, Raemaekers, Gomez, Cadu; Corbu, Kanichowsky, Levi; Zachariassen, Joseph, Yusuf