Gornik Zabrze-Ferencvaros maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Gornik Zabrze ile Ferencvaros kozlarını paylaşacak. Play-off biletini kimin alacağını belirleyecek olan mücadele için nefesler tutuldu. İlk maçta, evinde sergilediği performansla 1-0'lık galibiyet yakalayan Macaristan ekibi, zorlu deplasmanda da üstünlüğünü korumayı hedefliyor. Taraftar destediğini arkasına alan Gornik Zabrze ise en az 2 farkla kazanmanın peşinde. Peki Gornik Zabrze-Ferencvaros maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?