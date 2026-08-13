Egnatia Rrogozhine-Shamrock Rovers maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Egnatia Rrogozhine ile Shamrock Rovers kozlarını paylaşacak. Play-off biletini kimin alacağını belirleyecek olan mücadele için nefesler tutuldu. İlk maçta, evinde sergilediği performansla 2-1'lik galibiyet yakalayan İrlanda ekibi, zorlu deplasmanda da üstünlüğünü korumayı hedefliyor. Taraftar destediğini arkasına alan Egnatia Rrogozhine ise en az 2 farkla kazanmanın peşinde. Peki Egnatia Rrogozhine-Shamrock Rovers maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Egnatia Rrogozhine-Shamrock Rovers maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Eleme Turu rövanş heyecanı Egnatia Rrogozhine ile Shamrock Rovers arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. İlk maçta rakibini 2-1 mağlup eden Shamrock Rovers, elde ettiği avantajı koruyarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor. Egnatia Rrogozhine ise sahasında oynayacağı rövanşta taraftar desteğini de arkasına alarak skor üstünlüğünü ele geçirmek ve turu geçen taraf olmanın peşinde. İlk karşılaşmanın 2 farklı sonuçlanması, Arnavutluk temsilcisinin tur umutlarını tamamen korumasını sağlarken, Shamrock Rovers da deplasmanda kontrollü bir oyunla avantajını savunmaya çalışacak. Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek ekibi belirleyecek mücadelenin canlı yayın bilgilerini sizler için derledik. İşte Egnatia Rrogozhine-Shamrock Rovers maçının detayları!
Egnatia Rrogozhine-Shamrock Rovers MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Egnatia Rrogozhine-Shamrock Rovers maçı, 13 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Egnatia Rrogozhine-Shamrock Rovers MAÇI SAAT KAÇTA?
Arena Egnatia'da oynanacak mücadele, Türkiye Saati İle (TSİ) 22.00'de başlayacak.
Egnatia Rrogozhine-Shamrock Rovers MAÇI HANGİ KANALDA?
Avrupa Ligi'nde play-off'a yükselecek takımı belirleyecek Egnatia Rrogozhine-Shamrock Rovers karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.
Egnatia Rrogozhine-Shamrock Rovers MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Egnatia Rrogozhine: Dajsinani; Sota, Bitri, Aliyev; Jaime, Medeiros, Kryeziu, Diabate, Yago; Adjessa, Gruda
Shamrock Rovers: McGinty; Sobowale, Lopes, Stevens; Fitzgerald, Byrne, Healy, Watts, Brennan; Burke, Greene