Egnatia Rrogozhine-Shamrock Rovers maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Egnatia Rrogozhine ile Shamrock Rovers kozlarını paylaşacak. Play-off biletini kimin alacağını belirleyecek olan mücadele için nefesler tutuldu. İlk maçta, evinde sergilediği performansla 2-1'lik galibiyet yakalayan İrlanda ekibi, zorlu deplasmanda da üstünlüğünü korumayı hedefliyor. Taraftar destediğini arkasına alan Egnatia Rrogozhine ise en az 2 farkla kazanmanın peşinde. Peki Egnatia Rrogozhine-Shamrock Rovers maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?