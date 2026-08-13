Anderlecht-PAOK maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında kritik mücadele için nefesler tutuldu. İlk maçı 1-0 kazanan Anderlecht, Belçika'da taraftarı önünde avantajı koruyarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor. PAOK ise Yunanistan'ın gururu için deplasmanda skor dezavantajını silmek ve turu çevirmek zorunda. Belçika temsilcisi savunmacı bir oyunla tek gollük üstünlüğünü muhafaza etmeye çalışırken, Yunan ekibi hücum futboluyla en az bir gol bulmak için baskı yapacak. Her iki takım için de Avrupa yolculuğunun devamı bu maça bağlı. İşte Anderlecht-PAOK rövanş maçının detayları!
Anderlecht-PAOK maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Eleme Turu rövanş heyecanı Anderlecht ile PAOK arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. İlk maçta sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Anderlecht, rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Belçika temsilcisi, deplasmanda skor üstünlüğünü koruyarak adını play-off turuna yazdırmayı hedeflerken, PAOK ise ilk karşılaşmanın ardından tur umutlarını kaybetmiş değil. Yunan ekibi, rövanşta hücumdaki etkinliğini artırarak erken bir gol bulmayı ve eşleşmeye yeniden denge getirmeyi amaçlıyor. Tek farklı skor nedeniyle her iki takımın da tur şansını koruduğu mücadelede, alınacak sonuç Avrupa Ligi'ndeki yolculuğun devam edip etmeyeceğini belirleyecek. İşte Anderlecht-PAOK maçının detayları!
Anderlecht-PAOK MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Anderlecht-PAOK maçı, 13 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Anderlecht-PAOK MAÇI SAAT KAÇTA?
Lotto Park'ta oynanacak mücadele, Türkiye Saati İle (TSİ) 21.30'da başlayacak.
Anderlecht-PAOK MAÇI HANGİ KANALDA?
Avrupa Ligi'nde play-off'a yükselecek takımı belirleyecek Anderlecht-PAOK karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.
Anderlecht-PAOK MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Anderlecht: Coosemans; Maamar, Biancone, Petrot, Augustinsson; M. Kana, Saliba, Ambros; Nga Kana, Sikan, Cvetkovic
PAOK: Pavlenka; Kenny, Hatzidiakos, Michailidis, Rahman; Santamaria, Zafeiris; Zivkovic, Konstantelias, Taison; Mythou