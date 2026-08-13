Anderlecht-PAOK maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında kritik mücadele için nefesler tutuldu. İlk maçı 1-0 kazanan Anderlecht, Belçika'da taraftarı önünde avantajı koruyarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor. PAOK ise Yunanistan'ın gururu için deplasmanda skor dezavantajını silmek ve turu çevirmek zorunda. Belçika temsilcisi savunmacı bir oyunla tek gollük üstünlüğünü muhafaza etmeye çalışırken, Yunan ekibi hücum futboluyla en az bir gol bulmak için baskı yapacak. Her iki takım için de Avrupa yolculuğunun devamı bu maça bağlı. İşte Anderlecht-PAOK rövanş maçının detayları!