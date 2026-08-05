Ferençvaroş tek golle galip!
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turundan katılacak Trabzonspor'u yakından ilgilendiren karşılaşmada Ferençvaroş, Gornik Zabrze'yi 1-0 yendi.
Giriş Tarihi:
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımı, sahasında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Groupama Arena'daki maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü, 65. dakikada Marius Corbu attı. Karşılaşmanın rövanşı, 13 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Eşleşmede tur atlayan taraf, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Trabzonspor'un rakibi olacak.