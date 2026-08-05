Ferencvaros - Gornik Zabrze maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros, Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi Groupama Arena'da ağırlıyor. FC Twente'yi eleyerek turlayan Ferencvaros ile Şampiyonlar Ligi'nden elenerek Avrupa Ligi'ne düşen Gornik Zabrze karşı karşıya geliyor. Peki, Ferencvaros - Gornik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...