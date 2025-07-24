Lugano-CFR Cluj maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu turda karşı karşıya gelecek takımlardan biri İsviçre'nin köklü temsilcisi Lugano, diğeri ise Romanya futbolunun istikrarlı kulüplerinden CFR Cluj. İki ayaklı eleme mücadelesinin ilk perdesi öncesi futbolseveler, "Lugano-CFR Cluj maçı canlı izle" gibi konuları araştırıyor. Bu zorlu eşleşmede, her iki takım da bir sonraki tura avantajlı çıkmanın planlarını yapıyor. İşte, UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi detaylar..
LUGANO-CFR CLUJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanacak Lugano-CFR Cluj maçı 24 Temmuz Perşembe günü saat 21.30'da başlayacak. Cornaredo Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.