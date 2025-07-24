Celje-AEK Larnaca maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu turda karşı karşıya gelecek takımlardan biri Slovenya'nın köklü temsilcisi Celje, diğeri ise Kıbrıs Rum Kesimi futbolunun istikrarlı kulüplerinden Larnaca. İki ayaklı eleme mücadelesinin ilk perdesi öncesi futbolseveler, "Celje-AEK Larnaca maçı canlı izle" gibi konuları araştırıyor. Bu zorlu eşleşmede, her iki takım da bir sonraki tura avantajlı çıkmanın planlarını yapıyor. İşte, UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi detaylar..
CELJE-AEK LARNACA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanacak Celje-AEK Larnaca maçı 24 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Stadion Z'dezele Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.