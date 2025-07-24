Celje-AEK Larnaca maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

Avrupa futbolunun nabzı bu kez UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda atıyor. Slovenya'nın köklü kulüplerinden Celje, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı ağırlayacak. İki ayaklı eşleşmenin ilk perdesi, hem skor anlamında hem de psikolojik üstünlük açısından büyük önem taşıyor. Her iki ekip de Avrupa arenasında adını duyurmak ve gruplara kalmak adına bu turu geçmeyi hedefliyor. Peki, Celje-AEK Larnaca maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?