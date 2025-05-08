Manchester United 4-1 Athletic Bilbao (MAÇ SONUCU-ÖZET) ManU sürprize izin vermedi ve finale çıktı!

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Manchester United, sahasında Athletic Bilbao'yu ağırladı.

İlk maçı 3-0 kazanan İngiliz ekibi, rövanş mücadelesini de 4-1 kazanarak adını finale yazdırdı.

Manchester United'ın galibiyet golleri 72. ile 90+1. dakikalarda Mason Mount, 79. dakikada Casemiro ve 85. dakikada Rasmus Hojlund'dan geldi. Athletic Bilbao'nun tek sayısını ise 31. dakikada Mikel Jauregizar kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselen Manchester United, dev maçta Tottenham ile eşleşti. UEFA Avrupa Ligi finali, 21 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de İspanya'da bulunan San Mames Stadyumu'nda oynanacak.