UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Manchester United sahasında Rangers'ı ağırlayacak. Old Trafford'da oynanacak kritik karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Ruben Amorim yönetiminde Premier Lig'de zor zamanlar geçiren ev sahibi takım, Avrupa'da moral arıyor. Kupada finale kadar çıkmayı hedefleyen kırmızı şeytanlar, 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 7. sırada bulunuyor. Rakibinin bir sıra altında yer alan Rangers ise kritik maçta hata yapmak istemiyor. İlk 8 avantajını kaybetmek istemeyen iki takım da sahadan 3 puan alarak ayrılmayı amaçlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester United - Rangers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Manchester United sahasında Rangers'ı konuk edecek. Old Trafford'da oynanacak kritik karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Ruben Amorim yönetiminde Premier Lig'de zor zamanlar geçiren ev sahibi takım, Avrupa'da moral arıyor. Kupada finale kadar çıkmayı hedefleyen kırmızı şeytanlar, 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 7. sırada bulunuyor. Rakibinin bir sıra altında yer alan Rangers ise kritik maçta hata yapmak istemiyor. İlk 8 avantajını kaybetmek istemeyen iki takım da sahadan 3 puan alarak ayrılmayı amaçlıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United - Rangers maçı 23 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak.

MANCHESTER UNITED - RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Rangers maçı Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.