UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında İngiliz ekibi Tottenham, Eintracht Frankfurt deplasmanına çıktı. Deutsche Bank'ta oynanan karşılaşmayı Tottenham 1-0 kazandı.
Karşılaşmada Tottenham'a galibiyeti getiren golü 43. dakikada Dominic Solanke penaltı atışıyla kaydetti.
Frankfurt'ta milli futbolcumuz Can Uzun mücadeleye 58. dakikada dahil oldu. Michy Batshuayi ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonuçla birlikte Tottenham toplamda 2-1'lik skor ile adını Avrupa Ligi yarı finaline yazdırdı.