Bodo Glimt, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Olympiacos'a 2-1 mağlup oldu.
Olympiacos'a galibiyeti getiren goller, 53'üncü ile 65'inci dakikada Roman Yaremchuk'dan geldi. Bodo Glimt'in golünü ise 36'ncı dakikada Kasper Høgh kaydetti.
Olympiacos'da kaleci Konstantinos Tzolakis, karşılaşmanın 88'inci dakikasında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu karşılaşmayla birlikte Bodo Glimt, deplasmanda 2-1 mağlup olmasına rağmen ilk maçta 3-0 galip gelmesinin avantajıyla toplamda 4-2'lik skorla çeyrek finale yükselen taraf oldu.