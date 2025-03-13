Olympiacos 2-1 Bodo Glimt (MAÇ SONUCU ÖZET) | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında Bodo Glimt, Olympiacos deplasmanına konuk oldu. Norveç temsilcisi, mücadeleden 2-1 mağlup ayrılsa da ilk maçta 3-0 galip gelmesinin avantajıyla toplamda 4-2'lik skorla çeyrek finale yükselen taraf oldu. İşte maçın detayları...

Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 13.03.2025- 23:11