UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Porto sahasında Olympiakos'u ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Porto - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Porto sahasında Olympiakos'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Porto - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTO - OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Porto - Olympiakos maçı 23 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.