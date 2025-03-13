UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında Manchester United, sahasında Real Sociedad'ı ağırladı. İngiliz temsilcisi, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı ve toplamda 5-2'lik skorla çeyrek finale yükselen taraf oldu. İşte maçın detayları...

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Real Sociedad'ı 4-1 mağlup etti.

BRUNO FERNANDES'TEN HAT TRICK

Manchester United'a galibiyeti getiren goller, 16'ncı (P), 50'nci (P) ve 87'nci dakikada Bruno Fernandes ile 90+1'inci dakikada Diogo Dalot'dan geldi. Real Sociedad'ın golünü ise 10'uncu dakikada Mikel Oyarzabal (P) kaydetti.

Real Sociedad'da Jon Aramburu 63'üncü dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Manchester United, toplamda 5-2'lik skorla çeyrek finale yükselen taraf oldu.