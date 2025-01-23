UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Rigas Skola sahasında Ajax'ı ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rigas Skola - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Rigas Skola sahasında Ajax'ı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rigas Skola - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RIGAS SKOLA - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rigas Skola - Ajax maçı 23 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Tabii Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.