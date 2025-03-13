Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Roma'yı 3-1 mağlup etti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, 45+3'üncü ile 82'nci dakikada Nico Williams ve 68'inci dakikada Yuri Berchiche'den geldi. Konuk ekibin golünü ise 90+3'üncü dakikada Leandro Paredes (P) kaydetti.
Roma'da Mats Hummels, karşılaşmanın 11'inci dakikasında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu karşılaşmayla birlikte Athletic Bilbao, toplamda 4-3'lük UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen takım oldu.
F.BAHÇE TURU GEÇERSE RAKİBİ BELLİ
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali'nde Athletic Bilbao'nun rakibi Rangers-Fenerbahçe eşleşmesinin galibi olacak.