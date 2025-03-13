Athletic Bilbao 3-1 Roma (MAÇ SONUCU ÖZET) | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında Athletic Bilbao sahasında Roma'yı konuk etti. İspanyol temsilcisi, deplasmanda 10 kişiyle 2-1 kaybettiği maçın rövanşında İtalyan temsilcisinin 10 kişi kaldığı maçtan 3-1 galip ayrıldı ve toplamda 4-3'lük skorla çeyrek finale yükselen taraf oldu. İşte maçın detayları...

Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 13.03.2025- 22:58