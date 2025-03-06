UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Bodo/Glimt, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bodo/Glimt - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bodo/Glimt - Olympiakos maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turu ilk maçında Bodo/Glimt ile Olympiakos, çeyrek final için kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bodo/Glimt - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BODO/GLIMT - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bodo/Glimt - Olympiakos maçı 6 Mart Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BODO/GLIMT - OLYMPIAKOS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bodo/Glimt: Halkin; Sjovold, Gundersen, Nielsen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Hauge, Hogh

Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Biancone, Carmo, Ortega; Hezze, Garcia; Martins, Chiquinho, Palma; Kostoulas

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