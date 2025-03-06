UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Ajax, Almanya temsilcisi Eintracht'ı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ajax - Eintracht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turu ilk maçında Ajax ile Eintracht, çeyrek final için kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ajax - Eintracht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AJAX - EINTRACHT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ajax - Eintracht maçı 6 Mart Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

AJAX - EINTRACHT MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ajax: Pasveer; Gaaei, Rugani, Baas, Hato; Fitz-Jim, Taylor, Mokio; Berghuis, Godts, Brobbey

Eintracht: Trapp; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Skhiri, Larsson, Gotze, Brown; Ekitike, Wahi

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