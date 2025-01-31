UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının sona ermesiyle birlikte turnuvaya veda eden ve bir üst tura yükselen takımlar netleşti. 8. hafta maçlarının ardından toplamda 12 takım Avrupa defterini kapatırken, 24 takım ise yoluna devam etme başarısı gösterdi. Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe, adlarını bir üst tura yazdırırken, Beşiktaş ise Avrupa macerasına veda etti. Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olan Galatasaray, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Topladığı 13 puanla ligi 14. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, turnuvadaki yolculuğunu sürdürmeyi başardı. Fenerbahçe ise, Danimarka ekibi Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak puanını 10'a yükseltti. Bu sonuçla genel sıralamada 24. basamağa yerleşen sarı-lacivertliler, Avrupa serüvenine devam etme hakkı kazandı. Twente maçını 1-0 kaybeden Beşiktaş ise yeni formatın ilk aşamasında turnuvaya veda etti. 30 Ocak akşamı alınan sonuçların ardından gözler UEFA Avrupa Ligi kura çekimine çevrildi. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri....

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının tamamlanmasının ardından heyecan hız kesmeden devam ediyor. 8. hafta maçlarının sona ermesiyle birlikte toplamda 12 takım turnuvaya veda ederken, 24 takım bir üst turda mücadele etmeye hak kazandı. Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe, play-off turuna yükselirken, Beşiktaş ise turnuvaya veda etti. Galatasaray, son hafta mücadelesinde Hollanda temsilcisi Ajax'a deplasmanda 2-1 mağlup olurken, topladığı 13 puanla 14. sırada yer alarak play-off turuna katılma hakkı kazandı. Fenerbahçe'de Danimarka ekibi Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak puanını 10'a yükseltti ve genel sıralamada 24. basamağa yerleşerek Avrupa macerasını sürdürdü. Twente deplasmanında sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılan Beşiktaş, yeni formatın ilk aşamasında Avrupa kupalarına veda etti. Alınan sonuçların ardından gözler kura çekimine çevrildi. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 31 Ocak Cuma günü saat 15.00'te başlayacak. İlk 24'e kalan ve play-off turunda oynamaya hak kazanan takımlar belli olurken, son 16 turu eşleşmeleri de yapılacak.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak UEFA Avrupa Ligi kura çekimi UEFA TV ve TRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

UEFA Avrupa Ligi'nde 8 hafta sonunda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, 13 puan toplayarak 14. sırada yer aldı. Son maçında Ajax deplasmanında 2-1 kaybeden ve bu sezon ilk mağlubiyetini alan sarı-kırmızılar, ilk 8 şansını kaybetti. Play-off turunda mücadele edecek Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de belli oldu. Play-off aşamasında AZ Alkmaar veya Midtjylland ile eşleşecek Cimbom, turu geçmesi halinde son 16 turunda Manchester United ya da Tottenham'ın rakibi olacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Avrupa Ligi son maçında Midtjylland deplasmanında 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, 8 hafta sonunda 10 puanla 24. sırada tamamladı. 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak play-off turunda oynamaya hak kazanan sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri de açıklandı. 31 Ocak Cuma günü yapılacak kura çekiminde Bodo/Glimt ya da Anderlecht ile karşı karşıya gelecek Kanarya, rakibini elemesi durumunda son 16 turunda Olympiakos veya Rangers'ın rakibi olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

UEFA Avrupa Ligi play-off maçları 13-20 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer alacağı turda, temsilcilerimizin maç takvimleri kura çekimi sonrası belli olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi maçları şu tarihler arasında oynanacak:

Play-Off Turu: 13-20 Şubat

Son 16 Turu: 6-13 Mart

Çeyrek Final: 10-17 Nisan

Yarı Final 1-8 Mayıs

Final: 21 Mayıs