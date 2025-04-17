UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Lyon'la 2-2 berabere kalan Manchester sahasında Fransız ekibiyle normal süreyi yine 2-2 tamamladı.
Uzatmalara giden karşılaşmadan galip ayrılan taraf 5-4'lük skorla Manchester United oldu ve adını yarı finale yazdırdı.
Ev sahibi ManU, 10. dakikada Manuel Ugarte ve 45+1'de Diogo Dalot'nun bulduğu gollerle devreyi 2-0 önde bitirdi.
LYON GERİ DÖNDÜ
Fransız ekibi 71'de Corentin Tolisso ve 78'de Nicolas Tagliafico ile 7 dakikada skoru eşitleyerek geri döndü.
Fransız ekibi 89. dakikada Corentin Tolisso'nun ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Karşılaşmanın 90 dakikası 2-2'lik beraberlikle sonuçlanırken maç uzatmalara gitti.
LYON 10 KİŞİYLE ŞAŞIRTTI
Uzatmaların ilk devresinde Lyon, 108'inci dakikada Ryan Cherki'nin golüyle 3-2 öne geçti, 110'uncu dakikada Alexander Lacazette'in penaltı golüyle skor 4-2'ye geldi.
BU KEZ MANU GERİ DÖNDÜ
Maçı bırakmayan Manchester United önce 114. dakikada Bruno Fernandes'in penaltısıyla umutlandı, 120. dakikada Kobbie Mainoo ile durumu 4-4'e getirdi.
OLD TRAFFORD YIKILDI
Yarı final için tüm gücüyle 10 kişilik rakibi karşısında bastıran Manchester United, 120+1. dakikada Harry Maguire'in kafa golüyle 5-4 öne geçerken Old Trafford'u dolduran taraftarlar adeta çılgına döndü.
İşte o anlar...
🔥🔥Old Trafford'da tarihi maç! 120. dakikaya 4-3 geride giren United, 120 ve 120+1'de bulduğu gollerle öne geçti!!!😮 pic.twitter.com/zTC58JMdJA— TRT Spor (@trtspor) April 17, 2025
Bu skorla birlikte İngiliz devi toplamda 7-6'lık skorla adını yarı finale yazdırdı. Manchester United yarı finalde Athletic Bilbao ile karşılaşacak.