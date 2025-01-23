UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Union Saint-Gilloise sahasında Braga'yı ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Union Saint-Gilloise - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Union Saint-Gilloise - Braga maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Union Saint-Gilloise sahasında Braga'yı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Union Saint-Gilloise - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UNION SAINT-GILLOISE - BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Union Saint-Gilloise - Braga maçı 23 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.