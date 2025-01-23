UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Karabağ sahasında FCSB'yi ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karabağ - FCSB maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Karabağ sahasında FCSB'yi konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karabağ - FCSB maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARABAĞ - FCSB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karabağ - FCSB maçı 23 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma Tabii Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.