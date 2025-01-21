UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor.
Temsilcimiz Galatasaray, 7. hafta maçında Dinamo Kiev'i konuk etti.
Mücadele iki takımında karşılıklı attığı gollerle 3-3 sonuçlandı.
Galatasaray'ın golleri 6. dakikada Davinson Sanchez, 22. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 52. dakikada Victor Osimhen'den geldi.
Dinamo Kiev'in gollerini 45. dakikada Vanat, 68 ve 81. dakikalarda Yarmalenko kaydetti.
Temcilsimiz Galatasaray bu sonuçla 13 puana yükseldi.
Dinamo Kiev ise puanını 1 yaptı.
Cimbom bu sonuçla sahasında ilk kez berabere kaldı.
İŞTE GOLLER:
⚽Davinson Sanchez savunmadan çıktı golü attı! Temsilcimiz golü erken buldu! pic.twitter.com/CRZsy0I567— TRT Spor (@trtspor) January 21, 2025
⚽️Abdülkerim Bardakcı'dan mükemmel gol!! Tribünler 'vur' dedi onları kırmadı! pic.twitter.com/Ovuq6181NP— TRT Spor (@trtspor) January 21, 2025
Dinamo Kiev, Vladyslav Vanat'ın attığı golle farkı bire indirdi. pic.twitter.com/R1taEDYdX4— TRT Spor (@trtspor) January 21, 2025
- Barış ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. - VAR'dan penaltı kontrolü yapıldı. - Barış'ın kartı iptal edildi, Galatasaray penaltı kazandı. - Osimhen penaltıyı gole çevirdi. ⚽️ 3. golün hikayesi. pic.twitter.com/41JwsERn3q— TRT Spor (@trtspor) January 21, 2025
Yarmolenko skoru 3-3'e getirdi. pic.twitter.com/8cFMgEd1nZ— TRT Spor (@trtspor) January 21, 2025