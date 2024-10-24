Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ı ağırlayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"TAKTİKSEL BİR SAVAŞ OLACAK"

Taktiksel olarak bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Onlar da en iyi şekilde hazırlanmışlardır. Bizim zor bir takvimimiz var. Zor maçlara çıkacağız. Alacağımız her puan artı. Saha içerisinde taktiksel bir savaş olacak ama bunu iyi anlamda söylüyorum.

"TARAFTARLARIN AŞKI VE TUTKUSU..."

Taraftarların benim mesajıma ihtiyacı yok. Onların aşkı ve tutkusu, benim söyleyeceklerimden büyük. Tabii ki takımın kazanması için yardım edeceklerdir. Kazanmak için savaşacağız. İyi hazırlandık, iyi duygularla buraya geldik kazanmak için.