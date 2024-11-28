Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkıyor! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 5. hafta maçlarında sahne alacak. Beşiktaş Macaristan'da Maccabi Tel-Aviv ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray deplasmanda AZ Alkmaar'a konuk olacak. Fenerbahçe ise Slavi Prag ile Çekya'da karşı karşıya gelecek. İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki puan durumu... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 28.11.2024- 12:32