Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile karşılaştığı mücadele öncesi dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Rakip takım teknik direktörü Erik Ten Hag sahaya adımını atar atmaz sarı-lacivertli taraftarların büyük tepkisiyle karşılaştı. İşte detaylar…
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ı konuk ettiği mücadele öncesi rakip takım teknik direktörü Erik Ten Hag karşılaşma öncesi sahada turladı.
Hollandalı hocaya sarı-lacivertli taraftarlar büyük tepki gösterdi.
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