UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 3. hafta maçında Elfsborg'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda 3 farklı üstünlüğü yakaladığı ve gol düellosuna sahne olan mücadeleden 4-3 galip ayrıldı.
ICARDI KİLİDİ AÇTI
Tecrübeli forvet, mücadelenin 28. dakikasında Dries Mertens'in ceza sahasına girer girmez yaptığı ve direkten dönen şutu tamamlayarak sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Mauro Icardi kilidi açtı! Temsilcimiz Galatasaray 1-0 öne geçti! ⚽️ #UEL pic.twitter.com/y3nbJuvg7f— TRT Spor (@trtspor) October 23, 2024
ABDÜLKERİM'DEN İLGİNÇ GOL
Mücadelenin 39. dakikasında sarı-kırmızılıların sağ kanattan Gabriel Sara ile kullandığı serbest vuruşa yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşu, önce direğe sonra kaleciye çarparak ağlarla buluştu.
Abdülkerim'in vuruşu önce direğe sonra kaleciye çarparak ağlara gitti! Galatasaray 2-0 önde! ⚽️ #UEL pic.twitter.com/K8UcoImdzZ— TRT Spor (@trtspor) October 23, 2024
BARIŞ ALPER'DEN ŞIK VURUŞ
Karşılaşmanın 44. dakikasında savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz, düzgün bir vuruşla farkı 3'e çıkardı.
Barış Alper savunma arkasına sarktı ve harika bir vuruşla farkı 3'e çıkardı! ⚽️ #UEL pic.twitter.com/rcJ510CQRy— TRT Spor (@trtspor) October 23, 2024
ELFSBORG FARKI 2'YE İNDİRDİ
İsveç ekibi, maçın 53. dakikasında Hult'un attığı golle skoru 3-1'e getirdi.
Hult'un golüyle Elfsborg skoru 3-1'e getirdi. #UEL pic.twitter.com/dLfalV1wPt— TRT Spor (@trtspor) October 23, 2024
BAIDOO PENALTIDAN ATTI
Elfsborg, 65. dakikada Baidoo ile bulduğu penaltı golüyle skoru 3-2 yaptı.
Baidoo penaltıdan bulduğu golle farkı 1'e indirdi. #UEL pic.twitter.com/0bez9bOrGP— TRT Spor (@trtspor) October 23, 2024
YUNUS AKGÜN SAHNEDE
Galatasaray, 83. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle farkı 2'ye yükseltti.
Yunus harika getirdi, zorladı ve farkı tekrar 2'ye çıkardı! ⚽️ #UEL pic.twitter.com/3xmxmgsP0C— TRT Spor (@trtspor) October 23, 2024