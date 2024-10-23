Galatasaray - Elfsborg maçında gol düellosu! İşte o anlar

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Elfsborg'u konuk eden Galatasaray, Mauro Icardi, Petterson (k.k.) Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün ayağından goller buldu İsveç ekibiyse Hult, Baidoo (p) ve Larsson ile karşılık verdi. İşte o anlar... (GS spor haberi)

Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 23.10.2024- 18:12 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024- 19:28