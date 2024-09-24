UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bodo/Glimt sahasında Porto'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Bodo/Glimt - Porto maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bodo/Glimt ile Porto kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bodo/Glimt - Porto ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BODO/GLIMT - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bodo/Glimt - Porto maçı 25 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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