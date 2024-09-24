UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dynamo Kiev sahasında Lazio'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Dynamo Kiev - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dynamo Kiev ile Lazio kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dynamo Kiev - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dynamo Kiev - Lazio MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dynamo Kiev - Lazio maçı 25 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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