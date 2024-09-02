Avrupa Ligi'nde zirve şansı en yüksek takımlar belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sırası...
Son dakika spor haberi: Bu sezon Avrupa'daki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı. 3 büyük takımın gruptan çıkma orası ise hesaplandı. İşte detaylar...
Temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Football Meets Data ise UEFA Avrupa Ligi'nde her takımın oynayacağı 8 maçlık ilk etabın ardından oluşacak sıralamayı simüle etti. İşte tabloya göre Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sıralamadaki yeri ve ilk 8 şansı...