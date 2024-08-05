UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. İşte temsilcilerimizin play-off'taki rakipleri...
AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakipleri saat 14:00'teki kura çekiminde belli oldu.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BELLİ OLDU!
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki rakibi FK Partizan (SRB) / FC Lugano (SUI) eşleşmesi galibi oldu. Siyah-beyazlılar ilk maçı deplasmanda oynayacak.
TRABZONSPOR'UN RAKİBİ BELLİ OLDU!
Trabzonspor, Rapid Wien'i elemesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Braga-Servette eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bordo mavililer ilk maçı deplasmanda oynayacak.
Trabzonspor, Rapid Wien'e elenmesi halinde, Konferans Ligi play-off turunda St Gallen - Slask Wroclaw eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.