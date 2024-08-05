Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. İşte temsilcilerimizin play-off'taki rakipleri...

Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 05.08.2024- 14:02 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024- 15:23