UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri yapılacak olan kura çekimi ile belli olacak. Peki, iki takımın da kura çekimini hangi kanal ne zaman verecek? İki takımın muhtemel rakipleri kimler? İşte cevaplar...
AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakipleri bugün saat 14:00'teki kura çekimi sonrası belli olacak. UEFA Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakiplerini belli olacağı kura çekimi UEFA tarafından canlı olarak yayınlanacak.
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BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Panathinaikos - Botev / Ajax
Braga / Servette
Panevezys / Maccabi Tel Aviv
Molde - Silkeborg / Cercle Brugge - Kilmarnock
Kryvbas KR / Viktoria Plzen
Partizan / Lugano
Karabağ / Ludogorets (Kaybeden)
Midtjylland / Ferencvaros (Kaybeden)
Malmö / PAOK (Kaybedeni)
Slovan Bratislava / APOEL (Kaybeden)
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ
LASK
Anderlecht
Panathinaikos - Ajax galibi
Braga - Servette galibi
Panevezys - Maccabi Tel Aviv galibi
Molde - Cercle Brügge galibi
Viktoria Plzen - Krywyj Rih galibi
Karabağ - Ludogorets mağlubu
Partizan - Lugano galibi
Midtjylland - Ferencvaros mağlubu
Malmö - PAOK mağlubu
Slovan Bratislava - APOEL mağlubu