UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Wisla Krakow sahasında Llapi'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Wisla Krakow - Llapi maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Wisla Krakow ile Llapi kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Wisla Krakow - Llapi maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WISLA KRAKOW - LLAPI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wisla Krakow - Llapi maçı 11 Temmuz Perşembe günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.