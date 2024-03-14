UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor.
Son 16 turu rövanş maçında Bayer Leverkusen, evinde Karabağ'ı ağırladı.
İlk maçı 2-2 biten karşılamayı Almanya temsilcisi 3-2 kazandı.
Leverkusen'in gollerini 72. dakikada Jeremie Frimpong, 90+3 ve 90+7'de Patrik Schick kaydetti.
Karabağ'ın gollerini ise 58. dakikada Abdellah Zoubir ile 67. dakikada Juninho attı.
5-4'lük sonuçla Bayer Leverkusen çeyrek finale yükselirken, Karabağ ise turnuvaya veda etmiş oldu.
Ayrıca Azerbaycan ekibinde Elvin Caferquliyev 63. dakikada direkt kırmızı kart gördü.