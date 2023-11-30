UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sheriff sahasında Slavia Prag'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sheriff - Slavia Prag maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sheriff ile Slavia Prag kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sheriff - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SHERIFF - SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sheriff - Slavia Prag maçı 29 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te ve Exxen'de canlı yayınlanacak.