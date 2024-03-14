UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Atalanta sahasında Sporting ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan İtalyan ekibi çeyrek finale adını yazdırdı.
Atalanta'ya turu getiren golleri 46. dakikada Ademola Lookman ve 59. dakikada Gianluca Scamacca attı. Sporting'in tek golü 33. dakikada Pedro Goncalves'ten geldi.
Atalanta bu galibiyetle UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. İtalyan ekibinin rakibi 15 Mart Cuma günü çekilecek kuraların ardından belli olacak.