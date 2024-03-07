Freiburg 1-0 West Ham United (MAÇ SONUCU-ÖZET) Freiburg evinde avantajı kaptı!
Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Freiburg, West Ham United'ı konuk etti. Mücadeleyi Alman temsilcisi evinde 1-0 kazanarak avantajı elde etti. İşte detaylar...
Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 08.03.2024- 01:07
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor.
Son 16 turu ilk maçında Freiburg ile West Ham United kozlarını paylaştı.
Mücadeleyi Almanya temsilcisi 1-0 kazandı ve avantajı elde etti.
Freiburg'un tek golünü 81. dakikada Michael Gregoritsch attı.
Karşılaşmanın rövanşı 14 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.
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